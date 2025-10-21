Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    В Баку дан официальный прием по случаю Национального дня Малайзии

    Внешняя политика
    • 21 октября, 2025
    • 19:16
    В Баку дан официальный прием по случаю Национального дня Малайзии

    В Баку проходит официальный прием по случаю Национального дня Малайзии.

    Как сообщает Report, мероприятие, организованное посольством Малайзии в Азербайджане, началось с исполнения Государственных гимнов обеих стран.

    Среди гостей приема посол Малайзии в Азербайджане Ахмад Камризамил Мохд Риза, министр науки и образования нашей страны Эмин Амруллаев в качестве почетного гостя, а также представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, члены Милли Меджлиса, общественно-политические деятели.

    официальный прием Национальный дня Малайзии
    Фото
    Bakıda Malayziyanın Milli Günü münasibətilə rəsmi qəbul keçirilir

    Последние новости

    19:53

    Азербайджан и Малайзия подпишут Меморандум о взаимопонимании в сфере высшего образования

    Наука и образование
    19:52

    Из Германии экстрадируют подозреваемого в умышленном убийстве

    Внутренняя политика
    19:48
    Фото

    Министр обороны Азербайджана встретился с участниками учений "Единство – 2025"

    Армия
    19:48
    Фото

    Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в Казахстан

    Внешняя политика
    19:46
    Фото

    В Шеки при столкновении двух автомобилей погибли три человека

    Происшествия
    19:40
    Фото

    Участники Форума в Ханкенди направили обращение президенту Ильхаму Алиеву

    Внутренняя политика
    19:27

    СМИ: Подготовка ко встрече Путина и Трампа приостановлена

    Другие страны
    19:26
    Фото

    В Азербайджане начинается прием документов для желающих совершить Хадж

    Религия
    19:24

    Эрол Озвар: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в сфере образования должно укрепляться

    Наука и образование
    Лента новостей