В Баку дан официальный прием по случаю Национального дня Малайзии

В Баку проходит официальный прием по случаю Национального дня Малайзии.

Как сообщает Report, мероприятие, организованное посольством Малайзии в Азербайджане, началось с исполнения Государственных гимнов обеих стран.

Среди гостей приема посол Малайзии в Азербайджане Ахмад Камризамил Мохд Риза, министр науки и образования нашей страны Эмин Амруллаев в качестве почетного гостя, а также представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, члены Милли Меджлиса, общественно-политические деятели.