В Баку дан официальный прием по случаю Национального дня Малайзии
Внешняя политика
- 21 октября, 2025
- 19:16
В Баку проходит официальный прием по случаю Национального дня Малайзии.
Как сообщает Report, мероприятие, организованное посольством Малайзии в Азербайджане, началось с исполнения Государственных гимнов обеих стран.
Среди гостей приема посол Малайзии в Азербайджане Ахмад Камризамил Мохд Риза, министр науки и образования нашей страны Эмин Амруллаев в качестве почетного гостя, а также представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, члены Милли Меджлиса, общественно-политические деятели.
Последние новости
19:53
Азербайджан и Малайзия подпишут Меморандум о взаимопонимании в сфере высшего образованияНаука и образование
19:52
Из Германии экстрадируют подозреваемого в умышленном убийствеВнутренняя политика
19:48
Фото
Министр обороны Азербайджана встретился с участниками учений "Единство – 2025"Армия
19:48
Фото
Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в КазахстанВнешняя политика
19:46
Фото
В Шеки при столкновении двух автомобилей погибли три человекаПроисшествия
19:40
Фото
Участники Форума в Ханкенди направили обращение президенту Ильхаму АлиевуВнутренняя политика
19:27
СМИ: Подготовка ко встрече Путина и Трампа приостановленаДругие страны
19:26
Фото
В Азербайджане начинается прием документов для желающих совершить ХаджРелигия
19:24