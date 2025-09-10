Bakıda AQEM Beyin Mərkəzləri Forumunun 13-cü sessiyasının ikinci günü başlayıb
Xarici siyasət
- 10 sentyabr, 2025
- 09:58
Bakıda Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) Beyin Mərkəzləri Forumunun 13-cü sessiyasının ikinci günü başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, "İnkişaf və Təhlükəsizliyin Rezonansı: AQEM-in institusional transformasiyasında regional əməkdaşlıq və idarəetmə" mövzusuna həsr olunmuş tədbirə Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi (BMTM) və Şanxay Beynəlxalq Araşdırmalar İnstitutu təşkilatçılıq edir.
Forumun ikinci günü "AQEM beynəlxalq təşkilat kimi: Transformasiya və potensialın artırılması" mövzusunda sessiya və "Yeni Asiya nizamının formalaşması" mövzusunda tematik panelin keçirilməsi nəzərdə tutulub.
Son xəbərlər
10:18
ADSEA sədri: "Su ehtiyatlarının davamlı idarə olunması strateji əhəmiyyət daşıyır"İnfrastruktur
10:16
Çin təmsilçisi: Beynəlxalq aktorlar qlobal idarəetmədəki boşluqları doldurmalıdırXarici siyasət
10:08
Zaur Mikayılov: "Bakı Su Həftəsində bir sıra müqavilə imzalanacaq"İnfrastruktur
10:08
Azərbaycan turizm bazarında yeni axınlar və xərclərin diversifikasiyası – ARAŞDIRMATurizm
10:07
Azərbaycan Premyer Liqasında IV turun təyinatları açıqlanıbFutbol
09:58
Foto
Bakıda AQEM Beyin Mərkəzləri Forumunun 13-cü sessiyasının ikinci günü başlayıbXarici siyasət
09:52
Foto
Pərviz Şahbazov vətəndaşları qəbul edibEnergetika
09:43
Bakıya 18 kiloqram narkotik gətirməyə cəhd etməkdə təqsirləndirilən şəxs həbs olunubHadisə
09:43