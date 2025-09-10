В Баку начался второй день 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА

В Баку начался второй день 13-й сессии Форума мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как сообщает Report, мероприятие на тему "Резонанс развития и безопасности: региональное сотрудничество и управление в институциональной трансформации СВМДА" организовано Центром анализа международных отношений (ЦАМО) и Шанхайским институтом международных исследований (SIIS).

На второй день форума запланированы сессия "СВМДА как международная организация: трансформация и наращивание потенциала" и тематическая панель "Формирование нового азиатского порядка".