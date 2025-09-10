ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    В Баку начался второй день 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА

    Внешняя политика
    • 10 сентября, 2025
    • 10:09
    В Баку начался второй день 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА

    В Баку начался второй день 13-й сессии Форума мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

    Как сообщает Report, мероприятие на тему "Резонанс развития и безопасности: региональное сотрудничество и управление в институциональной трансформации СВМДА" организовано Центром анализа международных отношений (ЦАМО) и Шанхайским институтом международных исследований (SIIS).

    На второй день форума запланированы сессия "СВМДА как международная организация: трансформация и наращивание потенциала" и тематическая панель "Формирование нового азиатского порядка".

    

    

