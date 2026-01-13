Bakı və Tokio ikitərəfli əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsini müzakirə edib
Xarici siyasət
- 13 yanvar, 2026
- 10:55
Azərbaycanın Yaponiyadakı səfiri Fərid Talıbov Yaponiya Baş nazirinin strateji məsələlər üzrə xüsusi müşaviri İsao İidzima ilə ikitərəfli münasibətlərin inkişafını müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, səfir bu barədə "X" hesabında yazıb.
"Yaponiya Baş nazirinin strateji məsələlər üzrə xüsusi müşaviri İsao İidzimaya nəzakət ziyarəti etmək mənim üçün böyük şərəfdir. İkitərəfli münasibətlərin inkişafı əsas müzakirə mövzusu olub", - o yazıb.
