Баку и Токио обсудили укрепление двустороннего сотрудничества

Посол Азербайджана в Японии Фарид Талыбов обсудил развитие двусторонних отношений со специальным советником премьер-министра Японии по вопросам стратегии Исао Иидзимой.

Как передает Report, об этом написал азербайджанский дипломат сообщил в соцсети Х.

"Для меня большая честь нанести визит вежливости специальному советнику премьер-министра Японии по вопросам стратегии Исао Иидзиме. Главной темой обсуждения стало развитие двусторонних отношений", - написал он.