    Баку и Токио обсудили укрепление двустороннего сотрудничества

    Посол Азербайджана в Японии Фарид Талыбов обсудил развитие двусторонних отношений со специальным советником премьер-министра Японии по вопросам стратегии Исао Иидзимой.

    Как передает Report, об этом написал азербайджанский дипломат сообщил в соцсети Х.

    "Для меня большая честь нанести визит вежливости специальному советнику премьер-министра Японии по вопросам стратегии Исао Иидзиме. Главной темой обсуждения стало развитие двусторонних отношений", - написал он.

    Азербайджан Япония посол Фарид Талыбов встреча сотрудничество
    Bakı və Tokio ikitərəfli əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsini müzakirə edib
    Azerbaijani, Japan mull development of bilateral relations

