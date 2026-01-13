Баку и Токио обсудили укрепление двустороннего сотрудничества
- 13 января, 2026
- 10:45
Посол Азербайджана в Японии Фарид Талыбов обсудил развитие двусторонних отношений со специальным советником премьер-министра Японии по вопросам стратегии Исао Иидзимой.
Как передает Report, об этом написал азербайджанский дипломат сообщил в соцсети Х.
"Для меня большая честь нанести визит вежливости специальному советнику премьер-министра Японии по вопросам стратегии Исао Иидзиме. Главной темой обсуждения стало развитие двусторонних отношений", - написал он.
Honored to pay a courtesy call to Mr.Isao Ijima, Special Advisor to the Prime Minister of Japan. Development of bilateral relations was the main theme of discussion. pic.twitter.com/KLlWNeiPES— Farid Talibov (@FaridTalibovMFA) January 13, 2026
