Azərbaycanla Türkiyə arasında iqlim dəyişikliyi sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub
Xarici siyasət
- 29 avqust, 2025
- 20:54
Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev Türkiyədə bu ölkənin ətraf, şəhər və iqlim dəyişikliyi nazirinin müavini Fatma Varankla görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyindən bildirilib.
Qeyd olunub ki, görüş zamanı iki ölkə arasında iqlim dəyişikliyi sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub.
