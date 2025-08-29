    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    Azərbaycanla Türkiyə arasında iqlim dəyişikliyi sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    • 29 avqust, 2025
    • 20:54
    Azərbaycanla Türkiyə arasında iqlim dəyişikliyi sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev Türkiyədə bu ölkənin ətraf, şəhər və iqlim dəyişikliyi nazirinin müavini Fatma Varankla görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyindən bildirilib.

    Qeyd olunub ki, görüş zamanı iki ölkə arasında iqlim dəyişikliyi sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub. 

