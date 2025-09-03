İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi

    Azərbaycanın Mərakeşdəki səfiri bu ölkənin Milli Kitabxanasının direktoru ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 03 sentyabr, 2025
    • 20:32
    Azərbaycanın Mərakeşdəki səfiri bu ölkənin Milli Kitabxanasının direktoru ilə görüşüb

    Azərbaycanın Mərakeşdəki səfiri Nazim Səmədovla Mərakeş Milli Kitabxanasının direktoru Samirə Əl Malizi arasında görüş keçirilib.

    Səfirlikdən "Report"a verilən məlumata görə, görüş zamanı Azərbaycanla Mərakeş arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığın artmaqda olduğu məmnuniyyətlə qeyd olunub, hər iki ölkədə keçirilən mədəni tədbirlərdə qarşılıqlı iştirakın təqdirəlayiq olduğuna və bunun daha da təşviq edilməsinin vacibliyinə xüsusi vurğu edilib.

    Bu kontekstdə Mərakeş Milli Kitabxanasının direktoru S.Əl Malizinin Azərbaycan tərəfinin dəvətini qəbul edərək cari ilin 1-7 oktyabr tarixlərində Bakıda keçiriləcək 11-ci Bakı Beynəlxalq Kitab sərgisində iştirak məqsədilə ölkəmizə səfərinə görə qarşı tərəfə təşəkkür bildirib. Bu səfərin iki ölkənin mədəniyyət müəssisələri arasında təmaslar və birgə əməkdaşlığa töhvə verəcəyinə ümid ifadə edilib.

    S.Əl Malizi, öz növbəsində, Azərbaycana səfər edəcəyindən məmnun olduğunu, Mərakeş tərəfindən bu ölkənin zəngin mədəniyyətini əks etdirən kitabların  və əlyazmaların Azərbaycan Milli Kitabxanasına təqdim ediləcəyini bildirib. O, həmçinin, növbəti Rabat Beynəlxalq Kitab Sərgisində Azərbaycandan nümayəndə heyətinin iştirakını gözlədiklərini əlavə edib. Mərakeş Milli Kitabxanasının rəhbəri həmçinin kitabxanada Azərbaycanla bağlı mövcud olan müxtəlif kitablardan ibarət kolleksiyanın sayının artırılması məqsədilə yeni kitabların Kitabxanaya hədiyyə edilməsini təşviq etməyə hazır olduqlarını da ifadə edib.

    Mərakeş Azərbaycan səfirliyi kitabxana
    Rus Versiası Rus Versiası
    Foto
    Посол Азербайджана обсудил с директором Национальной библиотеки Марокко развитие культурного сотрудничества
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Foto
    Azerbaijani envoy meets with Morocco's National Library director

    Son xəbərlər

    20:38

    Türkiyə Əfqanıstana 25 ton humanitar yardım göndərib

    Digər ölkələr
    20:32
    Foto

    Azərbaycanın Mərakeşdəki səfiri bu ölkənin Milli Kitabxanasının direktoru ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    20:31

    QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyi qrant müsabiqələrini elan edib

    İnfrastruktur
    20:29

    Tramp yaxın günlərdə Putinlə danışıq aparacaq

    Digər ölkələr
    20:14

    Tramp: Rusiyanın Ukrayna ilə bağlı addımlarından narazı olsaq, tədbirlər görəcəyik

    Digər ölkələr
    20:11

    KİV: Avropa liderləri və Zelenski sentyabrın 4-də Trampa zəng edəcək

    Digər ölkələr
    19:53

    Tramp HƏMAS-ı girovları dərhal azad etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    19:47
    Foto

    İlham Əliyevin Çinə işgüzar səfəri başa çatıb

    Xarici siyasət
    19:30

    İran və Rusiya prezidentləri İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış böhranı müzakirə edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti