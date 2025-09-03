Посол Азербайджана обсудил с директором Национальной библиотеки Марокко развитие культурного сотрудничества

Посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов встретился с директором Национальной библиотеки Королевства Самирой Эль-Мализи.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана, стороны отметили расширение культурного сотрудничества и выразили заинтересованность в его дальнейшем развитии, в том числе посредством взаимного участия в культурных мероприятиях.

Самира Эль-Мализи приняла приглашение посетить Азербайджан и подтвердилa участие в XI Бакинской международной книжной выставке-ярмарке, которая пройдет с 1 по 7 октября. Ожидается, что визит поспособствует укреплению связей между культурными учреждениями двух стран.

Директор библиотеки также сообщила, что передаст в дар Национальной библиотеке Азербайджана книги и копии рукописей, отражающих культурное наследие Марокко. Она подчеркнула заинтересованность в увеличении числа изданий об Азербайджане в фонде Национальной библиотеки Марокко и выразила надежду на участие азербайджанской делегации в следующей Рабатской международной книжной ярмарке.