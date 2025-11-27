İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycanın Fransadakı səfirliyinin əməkdaşları Şarl de Qolun evini ziyarət edib

    Xarici siyasət
    • 27 noyabr, 2025
    • 15:50
    Azərbaycanın Fransadakı səfirliyinin əməkdaşları Şarl de Qolun evini ziyarət edib

    Azərbaycanın Fransadakı səfirliyinin əməkdaşları Kolombe-le-De-Eqliz (Colombey-les-Deux-Églises) şəhərinin meri Paskal Babuo ilə görüşüb.

    "Report"un Fransa bürosunun məlumatına görə, görüşdə Azərbaycanın səfiri Leyla Abdullayeva general Şarl de Qolun 27 noyabr 1944-cü ildə Bakı səfərini xatırladıb.

    Səfir Azərbaycanın müasir siyasi tarixində adı ölkənin dövlətçilik salnaməsinə əbədi həkk olunmuş Ulu öndər Heydər Əliyev haqqında danışıb. Bildirib ki, onun Azərbaycan üçün rolu, dövlətin taleyini həlledici məqamlarda dəyişdirməsi, milli kimliyi və suverenliyi qoruması çox vaxt Fransa tarixində müstəsna yeri olan general Şarl de Qolun fəaliyyəti ilə müqayisə edilir:

    "Bu müqayisə təsadüfi deyil – hər iki lider öz ölkələrinin müstəqillik, təhlükəsizlik və dövlətçilik yolunda dönüş nöqtəsi yaratmış tarixi simalardır".

    Bundan başqa səfir bu gün demokratiya yolunda inamla irəliləyən Azərbaycanın qonşu ölkələrlə sülh şəraitində yaşamaq istədiyini diqqətə çatdırıb.

    Görüş zamanı mer səfir Leyla Abdullayevanı Ş. De Qolun seçkilər zamanı səs verdiyi otağa dəvət edib, Azərbaycan səfiri xatirə kitabına ürək sözlərini yazıb.

    Azərbaycan səfiri, Şarl de Qolun Bakı səfərinin şərəfinə, üzərində Azərbaycan gerbi və generalın Bakı səfərindən şəklinin əks olunduğu xüsusi hədiyyəni merə təqdim edib. Bu hədiyyə həm tarixi səfərin xatirəsini yaşatmaq, həm də Azərbaycan ilə Fransa arasında qarşılıqlı hörmətin rəmzi kimi böyük maraqla qarşılanıb.

    Sonra tərəflər nümayəndə heyətləri ilə birlikdə Şarl de Qolun məzarını ziyarət edib, Səfir Leyla Abdullayeva və səfirliyin hərbi attaşesi, polkovnik Cavid Abdullayev generalın qəbri üzərinə əklil qoyublar.

    Səfər çərçivəsində Azərbaycan səfiri, həmçinin "Souvenir Français" təşkilatının nümayəndələri ilə görüşüb.

    Azərbaycan əsgərlərinin II Dünya Müharibəsində Fransanın azadlığı uğrunda Müqavimər Hərəkatında fransızlarla çiyin-çiyinə mübarizə apardığı vurğulanıb. Bugünkü Fransanın azadlığında azərbaycanlı əsgərlərin də payı olduğu diqqətə çatdırılıb.

    Səfirliyin nümayəndə heyəti "Souvenir Français" təşkilatının yerli nümayəndə heyəti ilə birlikdə Ş. De Qolun evini, xatirə memorialını və muzeyini ziyarət ediblər.

    Şarl de Qolun Bakı səfərinin şərəfinə, üzərində Azərbaycan gerbi və generalın Bakı səfərindən şəklinin əks olunduğu xüsusi hədiyyə generalın muzeyinə təqdim edilib.

