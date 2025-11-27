Сотрудники посольства Азербайджана во Франции посетили дом Шарля де Голля

Сотрудники посольства Азербайджана во Франции встретились с мэром города Коломбе-ле-Дёз-Эглиз (Colombey-les-Deux-Églises) Паскалем Бабуо.

Как сообщает французское бюро Report, на встрече посол Азербайджана Лейла Абдуллаева напомнила о визите генерала Шарля де Голля в Баку 27 ноября 1944 года.

Дипломат рассказала об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве, чья роль в современной истории Азербайджана сравнивается с деятельностью Шарля де Голля. Она подчеркнула, что оба лидера изменили судьбу своих стран, укрепив независимость, безопасность и государственность.

Посол отметила, что Азербайджан, уверенно идущий путем демократии, стремится к миру с соседями.

Мэр пригласил Лейлу Абдуллаеву в комнату, где некогда голосовал Шарль де Голль, и она оставила запись в книге памяти. В память о визите де Голля в Баку дипломат вручила мэру подарок с гербом Азербайджана и фотографией генерала.

Делегации также вместе почтили память де Голля на его могиле, где посол Лейла Абдуллаева и военный атташе, полковник Джавид Абдуллаев, возложили венок.

Кроме того, посол встретилась с представителями организации Souvenir Français. Стороны отметили, что азербайджанские солдаты сражались вместе с французскими силами в рядах Движения Сопротивления во Второй мировой войне, и их вклад является частью истории сегодняшней свободы Франции.