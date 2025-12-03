Azərbaycanın Əmmandakı səfiri İordaniya XİN-in baş katibinə etimadnaməsini təqdim edib
Xarici siyasət
- 03 dekabr, 2025
- 18:18
Azərbaycanın İordaniyadakı səfiri Şahin Abdullayev etimadnaməsinin surətini İordaniya Xarici İşlər Nazirliyinin baş katibi Deyfallah əl-Fayezə təqdim edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin "X" hesabında məlumat verilib.
"Görüş zamanı Şahin Abdullayev Azərbaycan və İordaniya arasında dostluq və əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsinə sadiqliyini ifadə edib, ikitərəfli münasibətlərin möhkəmləndirilməsinə fəal şəkildə kömək etmək niyyətini təsdiqləyib", - məlumatda qeyd olunub.
