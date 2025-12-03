İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycanın Əmmandakı səfiri İordaniya XİN-in baş katibinə etimadnaməsini təqdim edib

    Xarici siyasət
    • 03 dekabr, 2025
    • 18:18
    Azərbaycanın Əmmandakı səfiri İordaniya XİN-in baş katibinə etimadnaməsini təqdim edib

    Azərbaycanın İordaniyadakı səfiri Şahin Abdullayev etimadnaməsinin surətini İordaniya Xarici İşlər Nazirliyinin baş katibi Deyfallah əl-Fayezə təqdim edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin "X" hesabında məlumat verilib.

    "Görüş zamanı Şahin Abdullayev Azərbaycan və İordaniya arasında dostluq və əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsinə sadiqliyini ifadə edib, ikitərəfli münasibətlərin möhkəmləndirilməsinə fəal şəkildə kömək etmək niyyətini təsdiqləyib", - məlumatda qeyd olunub.

