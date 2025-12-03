Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Посол Азербайджана в Аммане вручил копии верительных грамот генсеку МИД Иордании

    Внешняя политика
    • 03 декабря, 2025
    • 18:11
    Посол Азербайджана в Иордании Шахин Абдуллаев вручил копии своих верительных грамот генеральному секретарю Министерства иностранных дел Иордании Дейфаллаху аль-Файезу.

    Как передает Report, об этом сообщило посольство в соцсети Х.

    "В ходе встречи Шахин Абдуллаев выразил искреннюю приверженность дальнейшему развитию дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Иорданией, подтвердил намерение активно содействовать укреплению двусторонних отношений", - говорится в сообщении.

