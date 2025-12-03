Посол Азербайджана в Аммане вручил копии верительных грамот генсеку МИД Иордании

Посол Азербайджана в Иордании Шахин Абдуллаев вручил копии своих верительных грамот генеральному секретарю Министерства иностранных дел Иордании Дейфаллаху аль-Файезу.

Как передает Report, об этом сообщило посольство в соцсети Х.

"В ходе встречи Шахин Абдуллаев выразил искреннюю приверженность дальнейшему развитию дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Иорданией, подтвердил намерение активно содействовать укреплению двусторонних отношений", - говорится в сообщении.