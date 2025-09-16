Rəsmi Bakı Kosta-Rikanı təbrik edib
Xarici siyasət
- 16 sentyabr, 2025
- 12:04
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Kosta-Rikanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə XİN-in "X" hesabında paylaşım edilib.
"Kosta-Rikanı və xalqını Müstəqillik Günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirik! Müstəqillik Gününüz mübarək!", - paylaşımda qeyd olunub.
Our sincere congratulations to Costa Rica and its people on the Independence Day! 🇦🇿🇨🇷— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 16, 2025
¡Feliz Día de la Independencia, Costa Rica!@CRcancilleria pic.twitter.com/hAgGMB1r8z
