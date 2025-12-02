Azərbaycan və İran arasında ikitərəfli məsələlər müzakirə olunub
Xarici siyasət
- 02 dekabr, 2025
- 22:58
Azərbaycan Respublikasının İrandakı səfiri Əli Əlizadə İranın xarici işlər nazirinin müavini Vahid Cəlalzadə, nazirliyin Protokol İdarəsinin baş direktoru Əli Əkbər Nəzəri və Avrasiya İdarəsinin baş direktoru Mənuçehr Muradi ilə görüşüb, ölkəmizin Təbrizdəki yeni baş konsulu Taleh Zöhrabovu onlara təqdim edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın İrandakı səfirliyinin sosial şəbəkə hesablarında məlumat yayılıb.
Keçirilən görüşlərdə həmçinin, ikitərəfli əlaqələrə və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparılıb.
İran XİN-in Protokol İdarəsinin baş direktoru Əli Əkbər Nəzəri ilə keçirilən görüşdə baş konsul Taleh Zöhrabov konsul patentini ona təqdim edib.
Son xəbərlər
23:22
ABŞ ordusu Latın Amerikasında yerüstü hədəflərə zərbələr endirməyə başlayacaqDigər ölkələr
23:11
Video
Azərbaycan Türkiyənin ev sahibliyi etdiyi hərbi dəniz təlimində təmsil olunurHərbi
22:58
Foto
Azərbaycan və İran arasında ikitərəfli məsələlər müzakirə olunubXarici siyasət
22:56
Azərbaycan YUNESKO-nun Silahlı Münaqişələr zamanı Mədəni Mülkiyyətin Qorunması üzrə Komitəsinə seçilibXarici siyasət
22:50
Xəzər sahilində yenidən ölü suitilər aşkar edilibDigər
22:48
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: XX əsrdə ləğv edilən Balta dərəsi yurduDaxili siyasət
22:33
Rəşad Sadıqov: "Çalışırdıq ki, "Neftçi" ilə oyun penaltilərə getməsin"Futbol
22:31
ABŞ Maduronun istefası ilə bağlı plan hazırlayırDigər ölkələr
22:22