Азербайджан и Иран обсудили двусторонние вопросы

Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде провел встречи с замглавой иранского МИД Вахидом Джалалзаде, генеральным директором Протокольного управления ведомства Али Акбаром Назери и генеральным директором Управления Евразии Манучехром Муради.

Об этом Report сообщает со ссылкой на публикацию в соцсетях азербайджанской дипмиссии.

На встречах посол представил иранским дипломатам нового генерального консула Азербайджана в Тебризе Талеха Зохрабова.

Стороны провели обмен мнениями по вопросам двусторонней повестки, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

На встрече с генеральным директором Протокольного управления МИД Ирана Али Акбаром Назери генконсул Талех Зохрабов вручил ему консульский патент.