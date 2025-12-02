Азербайджан и Иран обсудили двусторонние вопросы
Внешняя политика
- 02 декабря, 2025
- 23:17
Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде провел встречи с замглавой иранского МИД Вахидом Джалалзаде, генеральным директором Протокольного управления ведомства Али Акбаром Назери и генеральным директором Управления Евразии Манучехром Муради.
Об этом Report сообщает со ссылкой на публикацию в соцсетях азербайджанской дипмиссии.
На встречах посол представил иранским дипломатам нового генерального консула Азербайджана в Тебризе Талеха Зохрабова.
Стороны провели обмен мнениями по вопросам двусторонней повестки, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
На встрече с генеральным директором Протокольного управления МИД Ирана Али Акбаром Назери генконсул Талех Зохрабов вручил ему консульский патент.
