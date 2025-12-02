Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Азербайджан и Иран обсудили двусторонние вопросы

    Внешняя политика
    • 02 декабря, 2025
    • 23:17
    Азербайджан и Иран обсудили двусторонние вопросы

    Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде провел встречи с замглавой иранского МИД Вахидом Джалалзаде, генеральным директором Протокольного управления ведомства Али Акбаром Назери и генеральным директором Управления Евразии Манучехром Муради.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на публикацию в соцсетях азербайджанской дипмиссии.

    На встречах посол представил иранским дипломатам нового генерального консула Азербайджана в Тебризе Талеха Зохрабова.

    Стороны провели обмен мнениями по вопросам двусторонней повестки, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    На встрече с генеральным директором Протокольного управления МИД Ирана Али Акбаром Назери генконсул Талех Зохрабов вручил ему консульский патент.

