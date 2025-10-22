İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Azərbaycan və Ermənistandan olan siyasi ekspertlər İstanbulda müzakirə aparıblar

    Xarici siyasət
    • 22 oktyabr, 2025
    • 14:50
    Azərbaycan və Ermənistandan olan siyasi ekspertlər İstanbulda müzakirə aparıblar

    Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin (BMTM) siyasi ekspertləri oktyabrın 22-də İstanbulda Qafqaz Araşdırmaları İnstitutunun direktoru Aleksandr İskəndəryanın rəhbərlik etdiyi erməni analitiklərlə müzakirə aparıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BMTM-in İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev "X"də yazıb.

    BMTM Qafqaz Araşdırmaları İnstitutu Fərid Şəfiyev Aleksandr İskəndəryan ekspert
    Политические эксперты из Азербайджана и Армении провели обсуждения в Стамбуле
    Azerbaijani and Armenian political experts hold discussions in Istanbul

