Azərbaycan və Ermənistandan olan siyasi ekspertlər İstanbulda müzakirə aparıblar
Xarici siyasət
- 22 oktyabr, 2025
- 14:50
Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin (BMTM) siyasi ekspertləri oktyabrın 22-də İstanbulda Qafqaz Araşdırmaları İnstitutunun direktoru Aleksandr İskəndəryanın rəhbərlik etdiyi erməni analitiklərlə müzakirə aparıblar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə BMTM-in İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev "X"də yazıb.
Today, in Istanbul @aircenteraz experts held discussion with Armenian experts led by Alexander Iskandaryan, Director of the Institute of Caucasus Studies. pic.twitter.com/9dgda6CD4O— Farid Shafiyev (@shafiyev_farid) October 22, 2025
