Политические эксперты из Азербайджана и Армении провели обсуждения в Стамбуле

Политические эксперты Центра анализа международных отношений (ЦАМО) провели 22 октября в Стамбуле обсуждения с армянскими аналитиками под руководством директора Института кавказских исследований Александра Искандеряна.

Как сообщает Report, об этом председатель правления ЦАМО Фарид Шафиев написал в соцсети "X".