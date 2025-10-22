Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    Политические эксперты из Азербайджана и Армении провели обсуждения в Стамбуле

    Внешняя политика
    • 22 октября, 2025
    • 15:04
    Политические эксперты из Азербайджана и Армении провели обсуждения в Стамбуле

    Политические эксперты Центра анализа международных отношений (ЦАМО) провели 22 октября в Стамбуле обсуждения с армянскими аналитиками под руководством директора Института кавказских исследований Александра Искандеряна.

    Как сообщает Report, об этом председатель правления ЦАМО Фарид Шафиев написал в соцсети "X".

    Фарид Шафиев Армения эксперты встреча
    Azərbaycan və Ermənistandan olan siyasi ekspertlər İstanbulda müzakirə aparıblar
    Azerbaijani and Armenian political experts hold discussions in Istanbul

    Последние новости

    15:51

    Азербайджан обсудил климатические инициативы на конференции ЮНЕСКО

    COP29
    15:45

    Рашад Набиев: Зангезурский коридор увеличит грузопоток региона на 15 млн тонн

    Инфраструктура
    15:37

    В Сирии бойцы спецслужб вступили в столкновения с вооруженными французами

    Другие страны
    15:35
    Фото

    Глава МИД Эстонии почтил память шехидов в Баку

    Внешняя политика
    15:29

    Малейка Аббасзаде: Стремительное развитие ИИ - это реальность рынка труда

    Наука и образование
    15:28

    ЦБА: В I полугодии выявлено мошенничество с банковскими картами и платежами на 1,4 млн манатов

    Финансы
    15:20

    Гендиректор Нацуправления Албании: Киберзащита должна сопровождать TAP на всем его пути - от Каспия до Адриатики - ИНТЕРВЬЮ

    Энергетика
    15:19

    Азербайджан увеличил расходы на образование на 4,2%

    Финансы
    15:19

    Бельгийский турист: За последние 30 лет Азербайджан достиг значительного прогресса

    Карабах
    Лента новостей