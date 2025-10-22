Политические эксперты из Азербайджана и Армении провели обсуждения в Стамбуле
Внешняя политика
- 22 октября, 2025
- 15:04
Политические эксперты Центра анализа международных отношений (ЦАМО) провели 22 октября в Стамбуле обсуждения с армянскими аналитиками под руководством директора Института кавказских исследований Александра Искандеряна.
Как сообщает Report, об этом председатель правления ЦАМО Фарид Шафиев написал в соцсети "X".
Today, in Istanbul @aircenteraz experts held discussion with Armenian experts led by Alexander Iskandaryan, Director of the Institute of Caucasus Studies. pic.twitter.com/9dgda6CD4O— Farid Shafiyev (@shafiyev_farid) October 22, 2025
