Azərbaycan BƏƏ ilə iki ədəd konteyner gəmisi tikəcək
Xarici siyasət
- 16 sentyabr, 2025
- 17:45
"Bakı Gəmiqayırma Zavodu" MMC ilə "Əbu-Dabi Limanları Şirkəti" ASC arasında iki ədəd konteyner gəmisinin tikintisinə və satışına dair müqavilə imzalanıb.
"Report" xəbər verir ki, sənədlərin mübadiləsi bu gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyanın iştirakı ilə baş tutub.
