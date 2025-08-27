Haqqımızda

27 avqust 2025 13:10
Azərbaycanın bir qrup media nümayəndəsi NATO-nun Baş qərargahında olublar.

“Report”un Brüsselə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, səfər NATO-nun dəvəti ilə baş tutub.

Qeyd edək ki, bu ilki səfər xüsusilə rəmzi məna daşıyır, çünki o, Azərbaycan Milli Mətbuatının 150 illiyi ilə üst-üstə düşür.

