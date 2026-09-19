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    Azərbaycan ilə AİB arasında iqlim fəaliyyəti sahəsində tərəfdaşlığın gücləndirilməsi müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    • 19 sentyabr, 2026
    • 18:47
    Azərbaycan ilə AİB arasında iqlim fəaliyyəti sahəsində tərəfdaşlığın gücləndirilməsi müzakirə edilib

    Azərbaycan ilə Asiya İnkişaf Bankının (AİB) Direktorlar Şurası arasında müzakirələr aparılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

    O qeyd edib ki, Azərbaycanın NDC 3.0 sənədinin icrasına, eləcə də uyğunlaşma və dayanıqlığa dəstək məqsədilə əsas sektorlar üzrə tədbirlərin irəlilədilməsinə diqqət yönəldilərək iqlim fəaliyyəti sahəsində tərəfdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə olunub.

    Həmçinin iqlim maliyyəsinin səfərbər edilməsində və milli iqlim prioritetlərinin konkret investisiya və icraya çevrilməsində çoxtərəfli inkişaf banklarının həlledici rolu barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

    Muxtar Babayev Asiya İnkişaf Bankı (ADB)

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