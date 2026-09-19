Azərbaycan ilə AİB arasında iqlim fəaliyyəti sahəsində tərəfdaşlığın gücləndirilməsi müzakirə edilib
- 19 sentyabr, 2026
- 18:47
Azərbaycan ilə Asiya İnkişaf Bankının (AİB) Direktorlar Şurası arasında müzakirələr aparılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
O qeyd edib ki, Azərbaycanın NDC 3.0 sənədinin icrasına, eləcə də uyğunlaşma və dayanıqlığa dəstək məqsədilə əsas sektorlar üzrə tədbirlərin irəlilədilməsinə diqqət yönəldilərək iqlim fəaliyyəti sahəsində tərəfdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə olunub.
Həmçinin iqlim maliyyəsinin səfərbər edilməsində və milli iqlim prioritetlərinin konkret investisiya və icraya çevrilməsində çoxtərəfli inkişaf banklarının həlledici rolu barədə fikir mübadiləsi aparılıb.
Held a meeting with the Board of Directors of the Asian Development Bank during their visit to Azerbaijan.— Mukhtar Babayev (@Mukhtar_Babayev) September 19, 2026
Discussed strengthening our partnership on climate action, with a focus on advancing measures across key sectors to support the implementation of Azerbaijan’s NDC 3.0, as… pic.twitter.com/WranwFf9ZS