    Xarici siyasət
    • 26 dekabr, 2025
    • 15:27
    Azərbaycan bu il bir sıra beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı genişləndirib

    Azərbaycan bu il bir sıra beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı genişləndirib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilin yekunlarına dair hesabatı təqdim edərkən deyib.

    Onun sözlərinə görə, 2025-ci ildə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (İqƏT) və üzv dövlətlərlə əməkdaşlıq gücləndirilib. Bu kontekstdə bir sıra vacib tədbirlər həyata keçirilib. Bundan başqa, il ərzində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə də əməkdaşlığı genişləndirilib".

    Nazir həmçinin bildirib ki, Qoşulmama Hərkətatı çərçivəsində da əməkdaşlıq davam etdirilib:

    "Ölkəmizlə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı, MDB və digər platformalar arasında əməkdaşlıq genişləndirilib. Eyni zamanda, UNESCO ilə də əlaqələrimiz güclənib".

    Азербайджан в этом году расширил сотрудничество с рядом международных организаций

