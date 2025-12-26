Азербайджан в этом году расширил сотрудничество с рядом международных организаций

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    26 декабря, 2025
    В этом году Азербайджан расширил сотрудничество с рядом международных организаций.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге по итогам года.

    По его словам, в 2025 году было укреплено сотрудничество с Организацией экономического сотрудничества (ОЭС) и ее государствами-членами. В этом контексте был реализован ряд важных мероприятий. Кроме того, в течение года было расширено взаимодействие с Организацией исламского сотрудничества.

    Министр также отметил, что продолжалось сотрудничество в рамках Движения неприсоединения: "Расширено взаимодействие нашей страны с Шанхайской организацией сотрудничества, СНГ и другими платформами. Одновременно укрепились и наши связи с ЮНЕСКО".

    Azərbaycan bu il bir sıra beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı genişləndirib
    Azerbaijan expanded cooperation with several int'l organizations this year

