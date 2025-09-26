İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü

    Azərbaycan bölgədə blokadaların aradan qalxması üçün yorulmaz fəaliyyət göstərir - RƏY

    Xarici siyasət
    • 26 sentyabr, 2025
    • 13:50
    Azərbaycan bölgədə blokadaların aradan qalxması üçün yorulmaz fəaliyyət göstərir - RƏY

    Azərbaycan bütövlükdə regionun inkişafını hədəfləyir və bölgədə uzun illər mövcud olmuş blokadaların aradan qalxması üçün yorulmaz fəaliyyət göstərir.

    Bunu "Report"a açıqlamasında siyasi şərhçi Ülviyyə Zülfiqar deyib.

    O qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyevin BMT Baş Assambleyasında etdiyi çıxış həm ədalətin bərpa olunduğunu bir daha elan edən bir zəfər nitqi kimi tarixə düşdü, həm də bütün dünyaya edilən sülh çağırışı ilə yadda qaldı:

    "Beynəlxalq ictimaiyyətə bir daha bəyan edildi ki, Azərbaycan öz gücünə tarixi ədaləti bərpa etdi, haqsızlığı aradan qaldırdı, bölgədə sülhün təminatçısına çevrildi. Dövlət başçısının çıxışında vurğuladığı kimi, torpaqlarının 30 ilə yaxın işğal altında qalmasına baxmayaraq, Azərbaycan nəinki öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi, həm də bölgədə sülh və inkişaf üçün yeni imkanlar açdı".

    Ü.Zülfiqar diqqətə çatdırıb ki, Vaşinqtonda sülh sazişinin paraflanması bölgədə yeni sabitlik mərhələsinin əsasını qoymaqla intensiv sülh prosesini başladıb:

    Ülviyyə Zülfiqar

    "Dövlət başçısı ABŞ ilə tərəfdaşlıqdan bəhs edərək sülh sazişinin paraflanmasını xüsusi vurğuladı. Prezident İlham Əliyev çıxışında "The Trump Route for International Peace and Prosperity" (TRIPP) marşrutuna da toxundu və onu Zəngəzur dəhlizindən maneəsiz keçidi təmin edəcək və regional bağlantıları möhkəmləndirəcək bir marşrut kimi səciyyələndirdi. Ümumilikdə, Vaşinqton görüşü zamanı əldə olunan bütün nailiyyətlər həm ABŞ-Azərbaycan arasında mühüm strateji irəliləyişlərin başlanğıcı, həm də bölgənin rifahı uğrunda atılan addımların sürətləndirilməsi üçün mühüm tarixi nöqtə oldu".

    Siyasi şərhçinin sözlərinə görə, sonda dövlət başçısının dünyaya sülh çağırışı həm də ədalətin təntənəsi, beynəlxalq hüququn yerini tapması, həqiqətin zəfər qazanması idi:

    "İkili standartlardan irəli gələn yanaşmalardan dolayı uzun illər davam edən haqsızlığa son qoymuş Azərbaycan bütün dünyanı, münaqişə ocaqlarını sülhün mümkünlüyünə əyani şəkildə inandırdı və bu yoldan getməyə səslədi".

    İlham Əliyev Ülviyyə Zülfiqar Tramp marşrutu BMT Baş Assambleyası

    Son xəbərlər

    14:41

    Azərbaycan sahibkarları tekstil seminarına dəvət olunurlar

    Biznes
    14:39

    İlham Əliyev ABŞ-yə işgüzar səfəri ilə bağlı paylaşım edib

    Xarici siyasət
    14:36
    Foto

    Fransalı idmançılar Bakıdakı turnirdə qızıl medal qazanıblar

    Fərdi
    14:35

    DİM sədri: Bu il 195 şəhid və qazi övladı ali məktəbə daxil olub

    Elm və təhsil
    14:33

    Ermənistanda daha bir məmur qətl hadisəsi ilə əlaqədar işdən qovulub

    Region
    14:33
    Video

    DİN-in şəxsi heyəti Anım günü ilə bağlı Zəfər parkını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    14:32

    "Sabah"ın futbolçusu əməliyyat olunub, 6 həftə yaşıl meydanlardan kənar qalacaq

    Futbol
    14:30

    Sırski: Cəbhədə vəziyyəti dəyişmək üçün Ukraynaya müasir dronlara qarşı silahlar lazımdır

    Digər ölkələr
    14:29

    "Ştutqart"ın üzvü UEFA Avropa Liqasında məhsuldar ötürmə verən ilk alman qapıçı olub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti