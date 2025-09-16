Azərbaycan-Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Birgə Biznes Şurası yaradılacaq
Xarici siyasət
- 16 sentyabr, 2025
- 17:39
Azərbaycan-Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Birgə Biznes Şurası yaradılacaq.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı "Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi ilə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Ticarət və Sənaye Palataları Federasiyası arasında Azərbaycan-BƏƏ Birgə Biznes Şurasının yaradılması haqqında Anlaşma Memorandumu" imzalanıb.
Qeyd edək ki, Azərbaycanla Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında imzalanan sənədin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyanın iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub.
