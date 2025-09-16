İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    Azərbaycan-Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Birgə Biznes Şurası yaradılacaq

    Xarici siyasət
    • 16 sentyabr, 2025
    • 17:39
    Azərbaycan-Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Birgə Biznes Şurası yaradılacaq

    Azərbaycan-Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Birgə Biznes Şurası yaradılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı "Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi ilə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Ticarət və Sənaye Palataları Federasiyası arasında Azərbaycan-BƏƏ Birgə Biznes Şurasının yaradılması haqqında Anlaşma Memorandumu" imzalanıb. 

    Qeyd edək ki, Azərbaycanla Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında imzalanan sənədin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyanın iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub.

    Azərbaycan-BƏƏ Birgə Biznes Şurası Anlaşma memorandumu
    Азербайджан и ОАЭ создают совместный бизнес-совет
    Azerbaijan, UAE creating joint business council

    Son xəbərlər

    19:05

    Antiterror tədbirləri Prezidentin siyasi iradəsinin və xalqın birliyinin təntənəsidir - RƏY

    Daxili siyasət
    18:59

    Azərbaycan Qlobal İnnovasiya İndeksində mövqeyini yaxşılaşdırıb

    Biznes
    18:55

    Dünya çempionu olan futbolçu Polşa klubunda oynayacaq

    Futbol
    18:48

    ABŞ Maliyyə Nazirliyi İranla əlaqəli fiziki və hüquqi şəxslərə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    18:40
    Foto

    "Tağıyev" filminin üçüncü hissəsinin yayım vaxtı məlum olub

    İncəsənət
    18:28
    Foto

    Bakıda "Strateji araşdırmalar və dövlət müdafiəsini idarəetmə akademik kursu" keçirilir

    Hərbi
    18:25

    ABŞ Prezidenti: HƏMAS girovlardan canlı qalxan kimi istifadə edərsə, problemlərlə üzləşəcək

    Digər ölkələr
    18:23

    "Atletiko" futbolçusu ilə müqavilə müddətini uzadacaq

    Futbol
    18:23

    Tramp: Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyətləri ilə danışıqlarda bir otaqda oturmalı olacağam

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti