    Ayxan Hacızadə: Rəsmi Bakı Suriyanın Azərbaycanda səfirlik açmasını gözləyir

    Xarici siyasət
    • 07 noyabr, 2025
    • 15:31
    Ayxan Hacızadə: Rəsmi Bakı Suriyanın Azərbaycanda səfirlik açmasını gözləyir

    Rəsmi Bakı ikitərəfli əlaqələrin inkişafı üçün Suriyanın Azərbaycanda səfirlik açmasını gözləyir.

    Bunu "Report"a müsahibəsində Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə deyib.

    O xatırladıb ki, 2025-ci il avqustun 2-də Azərbaycan, Türkiyə, Suriya və Qətər arasında dördtərəfli razılaşma çərçivəsində Azərbaycan qazının Türkiyə ərazisindən Suriyaya nəqlini təmin edəcək Türkiyə-Suriya təbii qaz boru kəmərinin rəsmi açılış mərasimi keçirilib:

    "Layihənin ilk mərhələsində Suriyaya ildə 1,2 milyard kubmetr təbii qazın ixracı planlaşdırılır. Qaz Türkiyə ərazisindən Hələb və Homsdakı elektrik stansiyalarına çatdırılır və elektrik enerjisi istehsalında istifadə olunur. Bu proses nəticəsində 1200-1300 meqavatlıq elektrik istehsalı gücünə nail olunması nəzərdə tutulur".

    A.Hacızadə ümumilikdə hesab edir ki, Azərbaycanla Suriya arasında əməkdaşlıq üçün geniş perspektiv mövcuddur:

    "Ümidvarıq ki, ikitərəfli əlaqələrin daha da inkişafı üçün Suriyanın da ölkəmizdə səfirliyi təsis olunacaq".

    Азербайджан надеется на скорое открытие посольства Сирии в Баку

