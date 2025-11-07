Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Азербайджан надеется на скорое открытие посольства Сирии в Баку

    Внешняя политика
    • 07 ноября, 2025
    • 15:47
    Азербайджан надеется на скорое открытие посольства Сирии в Баку

    Азербайджан надеется, что для дальнейшего развития двусторонних связей Сирия также откроет посольство в Баку.

    Об этом в интервью Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

    Представитель МИД подчеркнул, что Азербайджан и Сирия связаны глубокими историческими и культурными связями.

    "Известно, что при режиме Башара Асада отношения наших стран были весьма напряженными, и из-за предвзятого отношения к Азербайджану деятельность нашего посольства была приостановлена на 12 лет. В тот период Сирия в ряде международных организаций занимала позиции против территориальной целостности Азербайджана. После падения режима Асада 8 декабря 2024 года наши отношения вышли на новый этап, открылись возможности для развития сотрудничества", - сказал он.

    Гаджизаде напомнил, что Азербайджан с первых дней особо подчеркивал важность восстановления мира и стабильности в Сирии.

    "В целом потенциал сотрудничества между Азербайджаном и Сирией весьма широк. Надеемся, что для дальнейшего развития двусторонних связей Сирия также откроет посольство в Азербайджане", - добавил он.

