Азербайджан надеется на скорое открытие посольства Сирии в Баку

Азербайджан надеется, что для дальнейшего развития двусторонних связей Сирия также откроет посольство в Баку.

Об этом в интервью Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Представитель МИД подчеркнул, что Азербайджан и Сирия связаны глубокими историческими и культурными связями.

"Известно, что при режиме Башара Асада отношения наших стран были весьма напряженными, и из-за предвзятого отношения к Азербайджану деятельность нашего посольства была приостановлена на 12 лет. В тот период Сирия в ряде международных организаций занимала позиции против территориальной целостности Азербайджана. После падения режима Асада 8 декабря 2024 года наши отношения вышли на новый этап, открылись возможности для развития сотрудничества", - сказал он.

Гаджизаде напомнил, что Азербайджан с первых дней особо подчеркивал важность восстановления мира и стабильности в Сирии.

"В целом потенциал сотрудничества между Азербайджаном и Сирией весьма широк. Надеемся, что для дальнейшего развития двусторонних связей Сирия также откроет посольство в Азербайджане", - добавил он.