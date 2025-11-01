İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Allahşükür Paşazadə Roma Papası ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 01 noyabr, 2025
    • 13:09
    Allahşükür Paşazadə Roma Papası ilə görüşüb

    Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Vatikana səfəri çərçivəsində Roma Katolik Kilsəsinin rəhbəri Papa XIV Leo ilə görüşüb.

    "Report" AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, görüş Müqəddəs Pyotr Meydanında keçirilən ümumi audiensiyadan sonra baş tutub.

    Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Roma Papasına Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın salamlarını çatdırıb, Heydər Əliyev Fondunun son illər ərzində Vatikandakı fəaliyyətinin əhəmiyyətini vurğulayıb, ölkədə ikinci Katolik Kilsəsinin inşası barədə məlumat verib.

    QMİ sədri bildirib ki, Papa XIV Leonu Azərbaycanda görmək böyük şərəf olar. Roma Papasının ölkəyə səfər edəcəyi təqdirdə Azərbaycandakı dinlərarası harmoniyanı, dövlət-din münasibətlərinin yüksək səviyyəsini və multikulturalizm mühitini əyani şəkildə görə biləcəyi qeyd olunub.

    Papa Leo isə Azərbaycana səfər etməyə rəğbətlə baxdığını, iş qrafikinə görə bunu tənzimləyəcəyini deyib.

    Allahşükür Paşazadə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Roma Papası Vatikan
    Foto
    Аллахшукюр Пашазаде встретился с Папой Римским Львом XIV
    Foto
    Sheikh-ul-Islam Allahshukur Pashazada meets with Pope Leo XIV

    Son xəbərlər

    14:07

    UEFA Çempionlar Liqası: "Araz-Naxçıvan" qrup mərhələsində sonuncu matçına çıxacaq

    Komanda
    14:01

    Ermənistan Prezidenti Misirə işgüzar səfərə yollanıb

    Digər
    13:50

    Təbrizdə təlim təyyarəsi qəzaya uğrayıb

    Region
    13:46

    Bakı metrosunun keçidlərində NFC dəstəkləyən bank kartları ilə test rejimində ödəniş imkanı yaradılıb

    İnfrastruktur
    13:37

    Səbinə Salmanova: Omanda Azərbaycan səfirliyinin açılması tarixi hadisədir - MÜSAHİBƏ

    Xarici siyasət
    13:36

    G7 Rusiyanın Ukraynanın enerji infrastrukturuna hücumları fonunda Kiyevə dəstək vəd edir

    Digər ölkələr
    13:35

    "Express Lombard" 2 milyon manatlıq istiqraz buraxır

    Maliyyə
    13:28

    Vitali Kim: Nikolayevin atəşə tutulması nəticəsində 1 nəfər ölüb, 15 nəfər yaralanıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    13:26

    Azərbaycanda elektron ticarətin payı nağdsız ödənişlərin 88 %-nə yaxınlaşıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti