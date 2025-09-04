İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026
    Avropa Şurası: Azərbaycan və Ermənistanın sülh sazişini imzalaması və ratifikasiya etməsi vacibdir

    Xarici siyasət
    • 04 sentyabr, 2025
    • 13:32
    Avropa Şurası: Azərbaycan və Ermənistanın sülh sazişini imzalaması və ratifikasiya etməsi vacibdir

    Azərbaycan və Ermənistan arasında razılaşdırılmış addımların həyata keçirilməsi Cənubi Qafqazın ümumi inkişafına müsbət təsir göstərəcək və tərəflərin davamlı sülhə və ümumi rifaha yaxınlaşmasına kömək edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin paraflanması ilə bağlı Avropa Şurasının bəyanatında deyilir.

