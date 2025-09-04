Avropa Şurası: Azərbaycan və Ermənistanın sülh sazişini imzalaması və ratifikasiya etməsi vacibdir
- 04 sentyabr, 2025
- 13:32
Azərbaycan və Ermənistan arasında razılaşdırılmış addımların həyata keçirilməsi Cənubi Qafqazın ümumi inkişafına müsbət təsir göstərəcək və tərəflərin davamlı sülhə və ümumi rifaha yaxınlaşmasına kömək edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin paraflanması ilə bağlı Avropa Şurasının bəyanatında deyilir.
