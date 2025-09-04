ЕС: Азербайджану и Армении важно подписать и ратифицировать мирный договор

Реализация согласованных шагов между Азербайджаном и Арменией окажет положительное влияние на общее мирное развитие Южного Кавказа и поможет сторонам приблизиться к устойчивому миру и общему процветанию.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Делегации ЕС в Совете Европы о парафировании мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

В документе подчеркивается, что подписанный 8 августа в Белом доме документ при посредничестве президента США Дональда Трампа "стало значительным прорывом на пути прекращения многолетнего конфликта".

"ЕС считает важным обеспечить своевременное подписание и ратификацию мирного договора", - подчеркивается в заявлении.

В нем отмечается, что завершение двусторонних переговоров по тексту соглашения в марте прошлого года представляет собой решающий шаг к полноценной нормализации отношений на основе взаимного признания суверенитета и территориальной целостности в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года.

ЕС подтвердил готовность продолжить сотрудничество с международными партнерами, предоставляя поддержку и экспертизу для практической реализации последующих шагов.

К заявлению присоединились Албания, Андорра, Босния и Герцеговина, Грузия, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Молдова, Черногория, Норвегия, Северная Македония, Сан-Марино, Сербия, Украина и Великобритания.