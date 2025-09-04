Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 Зангезурский коридор
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 Зангезурский коридор

    ЕС: Азербайджану и Армении важно подписать и ратифицировать мирный договор

    Внешняя политика
    • 04 сентября, 2025
    • 13:30
    ЕС: Азербайджану и Армении важно подписать и ратифицировать мирный договор

    Реализация согласованных шагов между Азербайджаном и Арменией окажет положительное влияние на общее мирное развитие Южного Кавказа и поможет сторонам приблизиться к устойчивому миру и общему процветанию.

    Как передает Report, об этом говорится  в заявлении Делегации ЕС в Совете Европы о парафировании мирного договора между  Азербайджаном и Арменией.

    В документе подчеркивается, что подписанный 8 августа в Белом доме документ при посредничестве президента США Дональда Трампа "стало значительным прорывом на пути прекращения многолетнего конфликта".

    "ЕС считает важным обеспечить своевременное подписание и ратификацию мирного договора", - подчеркивается в заявлении.

    В нем отмечается, что завершение двусторонних переговоров по тексту соглашения в марте прошлого года представляет собой решающий шаг к полноценной нормализации отношений на основе взаимного признания суверенитета и территориальной целостности в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года.

    ЕС подтвердил готовность продолжить сотрудничество с международными партнерами, предоставляя поддержку и экспертизу для практической реализации последующих шагов.

    К заявлению присоединились Албания, Андорра, Босния и Герцеговина, Грузия, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Молдова, Черногория, Норвегия, Северная Македония, Сан-Марино, Сербия, Украина и Великобритания.

    Армения Азербайджан Вашингтонский саммит мирный договор Европейский союз
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Avropa Şurası: Azərbaycan və Ermənistanın sülh sazişini imzalaması və ratifikasiya etməsi vacibdir

    Последние новости

    13:30

    ЕС: Азербайджану и Армении важно подписать и ратифицировать мирный договор

    Внешняя политика
    13:21
    Фото

    Хазар Фархадов: Азербайджан заинтересован в развитии медиа-сотрудничества с Пакистаном

    Внешняя политика
    13:10

    Рютте: НАТО не станет применять 5-ю статью к партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе

    Другие страны
    13:10

    Завтра в Азербайджане ожидается дождь

    Экология
    13:07

    Азербайджан планирует экспортировать черную икру в страны ЕС

    Бизнес
    13:05

    Баку и Абу-Даби обсудили возможности партнерства в энергетической сфере

    Бизнес
    13:03

    Президент подписал распоряжение о праздновании 90-летия Юсифа Самедоглу

    Внутренняя политика
    12:58

    ЕС готов предложить странам Тихоокеанского региона инвестиции и инновационные проекты

    Другие страны
    12:46

    В Баку из маркетов украли лотерейные билеты и платежный терминал

    Происшествия
    Лента новостей