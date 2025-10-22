İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank

    Azərbaycandan turist axını 3 %-ə yaxın azalıb

    Turizm
    • 22 oktyabr, 2025
    • 12:09
    Azərbaycandan turist axını 3 %-ə yaxın azalıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında xarici ölkələrə gedən Azərbaycan vətəndaşlarının ümumi sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,6 % azalaraq 1 milyon 605 min nəfər olub.

    "Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, Azərbaycan vətəndaşlarının 42,2 %-i Türkiyəyə, 14,6 %-i Rusiyaya, 10,8 %-i Gürcüstana, 8,9 %-i İrana, 23,5 %-i digər ölkələrə səfər edib. Gedənlərin 63,6 %-ni kişilər, 36,4 %-ni qadınlar təşkil edib.

    Son 1 ildə Gürcüstana gedən ölkə vətəndaşlarının sayı 22 %, İrana gedənlərin sayı 2,6 % artıb, Rusiyaya gedənlərin sayı 30,8 %, Türkiyəyə gedənlərin sayı isə 2,4 % azalıb.

    9 ay ərzində xarici ölkələrə səfər edən Azərbaycan vətəndaşlarının 70,6 %-i hava, 27,5 %-i dəmir yolu və avtomobil, 1,9 %-i isə dəniz nəqliyyatından istifadə edib.

    Azərbaycan turizm səfər Turist axını

    Son xəbərlər

    12:44

    Rusiya ABŞ ilə 25 il əvvəl imzaladığı sazişi ləğv edib

    Region
    12:43

    "Neftçi" AFFA İntizam Komitəsinin qərarından apellyasiya şikayəti verməyəcək

    Futbol
    12:43

    Azər Bayramov: "Son 20 ildə Azərbaycanın icmal büdcəsi 17 dəfədən çox böyüyüb"

    Maliyyə
    12:40

    Azərbaycan Latviya, Estoniya və Finlandiya ilə əməkdaşlığın əsas istiqamətlərini açıqlayıb

    Biznes
    12:40

    Birlik nümayəndəsi: Gənclər Qərbi Azərbaycana qayıdış prosesinə cəlb edilməlidir

    Daxili siyasət
    12:39

    Nazir: Estoniya Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmasını dəstəkləyir

    Xarici siyasət
    12:38
    Foto

    Azərbaycan hərbi nümayəndələri Səudiyyə Ərəbistanına səfər edib

    Hərbi
    12:38

    Nazir: Qazaxıstan taxılının Azərbaycandan tranzitlə Ermənistana daşınmasına icazə mühüm addımdır

    Xarici siyasət
    12:35

    "Abşeron Lions"un baş məşqçisi: "Müdafiədə bəzi dəyişikliklər edəcəyik"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti