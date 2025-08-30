Azərbaycanda qoruqları ziyarət edən şəxslərin sayı 65 % artıb
Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycandakı qoruqları ziyarət edən şəxslərin sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 65 % çox olub.
Bunu "Report"a açıqlamasında Dövlət Turizm Agentliyinin Qoruqların İdarəetmə Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Murad Ağabəyli bildirib.
Onun sözlərinə görə, artım xüsusilə xarici turistlər arasında nəzərə çarpır: "Xarici turistlərin artım tempi 67–68 % təşkil edib. Bu, qoruqlara marağın artdığını göstərir".
Bundan başqa, M.Ağabəyli deyib ki, Dövlət Turizm Agentliyi bir sıra tarixi abidələrin bərpası ilə bağlı işlər aparır.
"İsmayıllı rayonunun Basqal qəsəbəsində, Şəki və Ağdam ərazilərində işlər sürətləndirilib. Basqaldakı məsciddə bərpa işlərini yekunlaşdırmaq üzrəyik. Həmçinin arxeoloji parkda işlər aparılır, Partizan Məmmədin adına muzey yaradılır. Şəkidə bərpa prosesi davam edir. Ağdamdakı Şahbulaq qalasında isə infrastruktur işləri həyata keçirilir". - deyə turizm rəsmisi əlavə edib.