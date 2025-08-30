Murad Ağabəyli: "Çimərliklərdə əsaslı tikililərə icazə verilməyəcək"

    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Turizm
    • 30 avqust, 2025
    • 13:05
    Çimərliklərdə əsaslı tikililərə icazə verilməyəcək. 

    Bunu "Report"a açıqlamasında Dövlət Turizm Agentliyinin Qoruqların İdarəetmə Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Murad Ağabəyli bildirib. 

    Onun sözlərinə görə, söhbət yalnız yüngül konstruksiyalı obyektlərin yerləşdirilməsindən gedə bilər. 

    "Qanunvericiliyə əsasən, sahil zonasında əsaslı tikintiyə yol verilmir, çünki onlar vətəndaşların hərəkətinə mane ola bilər. Çimərliklər ictimai ərazilərdir və hər kəsin sərbəst istifadəsinə açıq olmalıdır. Yalnız konteyner tipli yüngül obyektlərdən istifadə edilə bilər", - deyə turizm rəsmisi əlavə edib. 

    Dövlət Turizm Agentliyi   Qoruqları İdarəetmə Mərkəzi   Murad Ağabəyli   çimərlik  
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Murad Aghabayli: Azerbaijan won't allow permanent structures on beaches

