İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Vüqar Bayramov: Gələn il vətəndaşların pensiya kapitalı 6 % arta bilər

    Sosial müdafiə
    • 27 oktyabr, 2025
    • 09:38
    Vüqar Bayramov: Gələn il vətəndaşların pensiya kapitalı 6 % arta bilər
    Vüqar Bayramov

    "Əmək Pensiyaları" haqqında Qanuna əsasən, yalnız əmək pensiyaları deyil, həmçinin vətəndaşların pensiya kapitalı da 2026-cı ildə indeksləşdirilərək artırılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu deputat Vüqar Bayramov sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    Onun sözlərinə görə, həmin qanunun 29.1-1 maddəsində qeyd olunur ki, sığortaolunanların fərdi şəxsi hesabının sığorta hissəsində qeydə alınan pensiya kapitalı ildə bir dəfə istehlak qiymətləri indeksinin illik səviyyəsinə uyğun olaraq indeksləşdirilir:

    "Yəni, pensiya kapitalları 2025-ci ildəki illik inflyasiya səviyyəsinə uyğun olaraq artırılacaq. Pensiya kapitalının nə qədər artırılacağına gəldikdə isə, Mərkəzi Bank 2025-ci il üçün inflyasiya proqnozuna yenidən düzəliş edib. Mərkəzi Bankda bu il Azərbaycanda qiymətlərin 6% faiz artacağını proqnozlaşdırırlar. Dövlət Statistika Komitəsinə görə, bu ilin ilk 9 ayında istehlak qiymətləri indeksi 5.7% olub. Bu o deməkdir, mövcud qanuna əsasən, Mərkəzi Bankın proqnozunda kənarlaşma olmazasa vətəndaşların pensiya kapitalı təxminən 6% artırılacaq".

    O vurğulayıb ki, bu halda əgər vətəndaşın 50 min manat pensiya kapitalı varsa, onun vəsaiti gələn il təxminən 3 min manat artırılacaq:

    "Təbii ki, daha konkret rəqəm yanvar ayında elan olunacaq. Bu artım vətəndaşlarımız pensiyaya çıxan zaman daha çox pensiya alması və kapitalın inflyasiyadan qorunması baxımdan vacibdir".

    Vüqar Bayramov pensiya kapitalı əmək pensiyası
    Вугар Байрамов: В 2026 году пенсионный капитал граждан может увеличиться на 6%

    Son xəbərlər

    10:26

    Tovuzda qadın dərman zəhərlənməsindən ölüb

    Hadisə
    10:26

    "Kəpəz" öz meydanında 20-ci böyükhesablı məğlubiyyətini alıb

    Futbol
    10:23

    Cəlilabadda 1 yaşlı uşağı elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    10:23

    ASCO-nun dalğıc gəmisi "Şahdəniz" layihəsində əməliyyatlara başlayıb

    İnfrastruktur
    10:16

    Muxtar Babayev: UNEP Xəzərdə dayazlaşma ilə bağlı araşdırma layihəsini Azərbaycana təqdim edib

    Ekologiya
    10:14

    FHN: Ötən həftə 13 nəfərin meyiti aşkar edilib

    Hadisə
    10:13

    TAP ilə Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü sifarişlərinin həcmləri artırılıb

    Energetika
    10:09

    Premyer Liqanın IX turu "Araz-Naxçıvan"ın yarımmüdafiəçisi üçün yubileylə əlamətdar olub

    Futbol
    10:08

    ADB Bakı metrosunun dekarbonizasiyası üzrə layihəni maliyyələşdirəcək

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti