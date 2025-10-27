Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Вугар Байрамов: В 2026 году пенсионный капитал граждан может увеличиться на 6%

    В 2026 году в Азербайджане будут проиндексированы и увеличены не только трудовые пенсии, но и сумма пенсионного капитала граждан.

    Как сообщает Report, об этом написал депутат Вугар Байрамов на своей странице в соцсети.

    По его словам, согласно статье 29.1-1 закона "О трудовых пенсиях", пенсионный капитал, учтенный в страховой части индивидуального лицевого счета страхователей, индексируется раз в год в соответствии с ежегодной инфляцией.

    "Таким образом, сумма пенсионного капитала будет увеличена в соответствии с годовым уровнем инфляции в 2025 году. Центральный банк прогнозирует, что цены в Азербайджане вырастут на 6% в этом году. По данным Госкомстата, индекс потребительских цен за первые 9 месяцев текущего года составил 5,7%. То есть, если не произойдет никаких изменений, пенсионный капитал граждан увеличится примерно на 6%. К примеру, если сумма пенсионного капитала составляет 50 тыс. манатов, после индексации он вырастет на 3 тыс. манатов", - сказал депутат.

