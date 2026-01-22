İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Vəli Quliyev: İşəgötürənlə bağlı anonim şikayətlərə baxılmır

    Sosial müdafiə
    • 22 yanvar, 2026
    • 12:59
    Vəli Quliyev: İşəgötürənlə bağlı anonim şikayətlərə baxılmır
    Vəli Quliyev

    İşəgötürənlə bağlı anonim şikayətlərə baxılmır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin rəisi Vəli Quliyev qurumun 2025-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konfransında deyib.

    Onun sözlərinə görə, işəgötürənin işçiləri çox olduqda pozuntu halları da çox olur:

    "Pozuntu halları qeydə alındıqda işçilər müvafiq quruma şikayət edə bilərlər".

    Vəli Quliyev Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti işəgötürən işçi anonim şikayət

    Son xəbərlər

    13:21

    Azərbaycan Gürcüstana elektrik enerjisi ixrac edən ölkələr sırasında liderdir

    Energetika
    13:19

    Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli basketbol hakimləri fiziki testdən uğurla keçiblər

    Komanda
    13:18

    Ötən il Səudiyyə Ərəbistanı humanitar yardım üzrə dünyada ikinci yerdə olub

    Xarici siyasət
    13:17

    Özəl tibb müəssisələri üçün onkoloji xidmətlə bağlı akkreditasiya standartının hazırlanması təklif olunur

    Milli Məclis
    13:13

    Adil Vəliyev: Özəl xəstəxanada onkoloji yardımın göstərilməsi ilə könüllü sığorta sistemi işə düşəcək

    Sağlamlıq
    13:13

    NATO Danimarka, Qrenlandiya və şimal ölkələrini Rusiyanın təhdidlərindən qoruyacaq

    Digər ölkələr
    13:12

    Gürcüstanın Azərbaycana avtomobil idxalı 39 % azalıb

    İnfrastruktur
    13:05

    Azərbaycanda uşaq əməyinə görə məsuliyyətin sərtləşdirilməsi nəzərdə tutulur

    Sosial müdafiə
    13:04

    Gürcüstan ötən il Azərbaycandan neft və neft yağları idxalını 80 %-ə yaxın artırıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti