Cəlilabadda əmək yarmarkası keçirilib
Sosial müdafiə
- 19 mart, 2026
- 15:23
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyi işsiz və işaxtaran şəxslər üçün Cəlilabad şəhərində növbəti əmək yarmarkası keçirib.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, yarmarka agentliyin tabeliyində olan Lənkəran-Astara Regional Məşğulluq filialının təşkilatçılığı ilə baş tutub.
Vakansiyalara müraciət edən şəxslərə tələblər, işə qəbul qaydaları barədə məlumat verilib, uyğun namizədlərin qeydiyyatı aparılıb.
Bundan başqa, yarmarkaya qatılan şəxslər Agentliyin icra etdiyi məşğulluq proqramları barədə də məlumatlandırılıblar.
