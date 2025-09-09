İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal

    Arzu Əliyeva sosial qayğıya ehtiyacı olan uşaqların "Sea Breeze"də istirahətini təşkil edib

    Sosial müdafiə
    • 09 sentyabr, 2025
    • 20:31
    Arzu Əliyeva sosial qayğıya ehtiyacı olan uşaqların Sea Breezedə istirahətini təşkil edib

    Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva sosial qayğıya ehtiyacı olan və valideyn himayəsindən məhrum olunmuş uşaqların "Sea Breeze"də istirahətini təşkil edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Arzu Əliyeva "Instagram" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

    Paylaşımı təqdim edirik:

    Video
    Арзу Алиева организовала в Sea Breeze отдых для детей, нуждающихся в социальной заботе

    Son xəbərlər

    21:58

    Fransanın yeni Baş nazirinin adı açıqlanıb

    Digər ölkələr
    21:54

    Tramp İsrailin zərbələrindən sonra Netanyahu və Qətərin rəhbərliyi ilə danışıb

    Digər ölkələr
    21:54
    Foto
    Video

    DÇ-2026: Azərbaycan millisi Ukrayna ilə bərabərə qalıb - YENİLƏNİB-5

    Futbol
    21:34

    Avropa seçim qarşısında: Tez hərəkət edin, yoxsa….

    Analitika
    21:32

    Emin Mahmudov Azərbaycan millisinin tarixinə düşüb

    Futbol
    21:28

    İsrailin Dohaya hücumunda 6 nəfər ölüb

    Digər
    21:15

    Aİ 2030-cu ilə qədər müdafiə hazırlığını əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirəcək

    Digər ölkələr
    21:00
    Foto

    Keniya və Azərbaycan Huduma ilə ASAN Xidmət arasında təcrübə mübadiləsini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    20:42

    Ağ Ev İsrailin hücumlarından xəbərdar olduğunu təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti