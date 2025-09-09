Arzu Əliyeva sosial qayğıya ehtiyacı olan uşaqların "Sea Breeze"də istirahətini təşkil edib
Sosial müdafiə
- 09 sentyabr, 2025
- 20:31
Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva sosial qayğıya ehtiyacı olan və valideyn himayəsindən məhrum olunmuş uşaqların "Sea Breeze"də istirahətini təşkil edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Arzu Əliyeva "Instagram" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
Paylaşımı təqdim edirik:
