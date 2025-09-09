Руководитель Baku Media Center Арзу Алиева организовала в Sea Breeze отдых для детей, нуждающихся в социальной заботе и лишенных родительской опеки.

Как сообщает Report, соответствующей информацией Арзу Алиева поделилась на своей странице в соцсети Instagram.

Представляем данную публикацию: