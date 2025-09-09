ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    Арзу Алиева организовала в Sea Breeze отдых для детей, нуждающихся в социальной заботе

    Социальная защита
    • 09 сентября, 2025
    • 20:41
    Арзу Алиева организовала в Sea Breeze отдых для детей, нуждающихся в социальной заботе

    Руководитель Baku Media Center Арзу Алиева организовала в Sea Breeze отдых для детей, нуждающихся в социальной заботе и лишенных родительской опеки.

    Как сообщает Report, соответствующей информацией Арзу Алиева поделилась на своей странице в соцсети Instagram.

    Представляем данную публикацию:

    Arzu Əliyeva sosial qayğıya ehtiyacı olan uşaqların "Sea Breeze"də istirahətini təşkil edib

