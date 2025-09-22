İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Anar Əliyev: Rəqabətə hazır olmaq üçün intellektual insan kapitalını formalaşdırmalıyıq

    Sosial müdafiə
    • 22 sentyabr, 2025
    • 13:12
    Anar Əliyev: Rəqabətə hazır olmaq üçün intellektual insan kapitalını formalaşdırmalıyıq
    Anar Əliyev

    Bu gün dünyada artan rəqabətə hazır olmaq üçün əsas prioritet intellektual insan kapitalının formalaşdırılmasıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev nazirliyin təşkilatçılığı ilə "Ümummilli Lider Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan Konstitusiyasının müəllifidir" mövzusunda dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında baş tutan intellektual bilik yarışmasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, 2018-2025-ci illərdə Azərbaycanda beş böyük sosial islahat paketi həyata keçirilib:

    "Sosial islahat paketi artıq üç milyon insanı əhatə edir. Əməkhaqqı, pensiya, müavinət və təqaüdlərin artırılması üçün illik əlavə olaraq 1,4 milyard manat ayrılıb".

    Anar Əliyev konstitusiya Heydər Əliyev
    Анар Алиев: Для готовности к конкуренции надо формировать интеллектуальный человеческий капитал

    Son xəbərlər

    14:18

    Ötən həftə 1130,6 ha ərazi minalardan təmizlənib

    Daxili siyasət
    14:12

    Bakı sakini Qaxda qoz ağacından yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    14:12
    Foto

    Qobustanda Aqrar Biznes Festivalı və toxum sərgi-satış yarmarkası keçirilib

    ASK
    14:11
    Foto

    Növbəti köç Ağdərənin Həsənriz kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    13:58

    Məhkəmədə Malıbəyli və Quşçular kəndlərinə hücumla bağlı sənədlər elan edilib

    Hadisə
    13:56

    Lu Mey: "Orta Dəhlizlə Çin-Avropa ekspress marşrutunun işə salınması daşımalarda artıma təkan verib"

    İnfrastruktur
    13:56

    Baş həkim: Qarabağ Universitetinin klinikası həm təhsil, həm də tibbi xidmət müəssisəsi olacaq

    Elm və təhsil
    13:54

    Orxan Zeynalov: "TRIPP regionda enerji əlaqələrinin xarakterini dəyişəcək"

    Energetika
    13:52

    AFFA İntizam Komitəsi MOİK klubunun futbolçusunu cəzalandırıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti