Anar Əliyev: Rəqabətə hazır olmaq üçün intellektual insan kapitalını formalaşdırmalıyıq
Sosial müdafiə
- 22 sentyabr, 2025
- 13:12
Bu gün dünyada artan rəqabətə hazır olmaq üçün əsas prioritet intellektual insan kapitalının formalaşdırılmasıdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev nazirliyin təşkilatçılığı ilə "Ümummilli Lider Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan Konstitusiyasının müəllifidir" mövzusunda dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında baş tutan intellektual bilik yarışmasında deyib.
Onun sözlərinə görə, 2018-2025-ci illərdə Azərbaycanda beş böyük sosial islahat paketi həyata keçirilib:
"Sosial islahat paketi artıq üç milyon insanı əhatə edir. Əməkhaqqı, pensiya, müavinət və təqaüdlərin artırılması üçün illik əlavə olaraq 1,4 milyard manat ayrılıb".
