Анар Алиев: Для готовности к конкуренции надо формировать интеллектуальный человеческий капитал

Сегодня главным приоритетом для готовности к растущей конкуренции в мире является формирование интеллектуального человеческого капитала.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на интеллектуальном конкурсе знаний среди сотрудников госучреждений на тему "Общенациональный лидер Гейдар Алиев - автор Конституции независимого Азербайджана", организованном министерством.

По его словам, в 2018-2025 годах в Азербайджане реализовано пять крупных пакетов социальных реформ.

"Пакет социальных реформ уже охватывает три миллиона человек. На повышение заработной платы, пенсий, пособий и стипендий дополнительно выделено 1,4 млрд манатов в год".