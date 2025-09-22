Анар Алиев: Для готовности к конкуренции надо формировать интеллектуальный человеческий капитал
Социальная защита
- 22 сентября, 2025
- 13:46
Сегодня главным приоритетом для готовности к растущей конкуренции в мире является формирование интеллектуального человеческого капитала.
Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на интеллектуальном конкурсе знаний среди сотрудников госучреждений на тему "Общенациональный лидер Гейдар Алиев - автор Конституции независимого Азербайджана", организованном министерством.
По его словам, в 2018-2025 годах в Азербайджане реализовано пять крупных пакетов социальных реформ.
"Пакет социальных реформ уже охватывает три миллиона человек. На повышение заработной платы, пенсий, пособий и стипендий дополнительно выделено 1,4 млрд манатов в год".
