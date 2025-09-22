Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025

    Анар Алиев: Для готовности к конкуренции надо формировать интеллектуальный человеческий капитал

    Социальная защита
    • 22 сентября, 2025
    • 13:46
    Анар Алиев: Для готовности к конкуренции надо формировать интеллектуальный человеческий капитал

    Сегодня главным приоритетом для готовности к растущей конкуренции в мире является формирование интеллектуального человеческого капитала.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на интеллектуальном конкурсе знаний среди сотрудников госучреждений на тему "Общенациональный лидер Гейдар Алиев - автор Конституции независимого Азербайджана", организованном министерством.

    По его словам, в 2018-2025 годах в Азербайджане реализовано пять крупных пакетов социальных реформ.

    "Пакет социальных реформ уже охватывает три миллиона человек. На повышение заработной платы, пенсий, пособий и стипендий дополнительно выделено 1,4 млрд манатов в год".

    социальные реформы Анар Алиев человеческий капитал
    Anar Əliyev: Rəqabətə hazır olmaq üçün intellektual insan kapitalını formalaşdırmalıyıq

    Последние новости

    14:27

    ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью 1130,6 га

    Внутренняя политика
    14:23

    Мальта объявит о признании Палестины на Генассамблее ООН

    Другие страны
    14:22
    Фото

    Новым жителям села Гасанриз вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    14:21

    Житель Баку погиб, упав с орехового дерева в Гахе

    Происшествия
    14:21

    Роланд Прайс: Всемирный банк и ЕС в 2026 году будут развивать Средний коридор

    Инфраструктура
    14:17

    В Бакинском военном суде зачитали документы о нападении на села Малыбейли и Гушчулар

    Происшествия
    14:11

    Мэтью Брайза: После подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией инвестиции в регион увеличатся

    Внешняя политика
    14:09

    Мурад Мурадов: Частые контакты между Баку и Ереваном ускорят мирный процесс

    В регионе
    14:09

    Азербайджан назвал главные вызов многомиллиардных энергопроектов

    Энергетика
    Лента новостей