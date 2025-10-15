İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Sosial müdafiə
    • 15 oktyabr, 2025
    • 18:28
    ANAMA ilə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin birgə təşkil etdiyi kurslara bugünədək 243 müdavim cəlb olunub

    Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyi arasında əməkdaşlıq çərçivəsində növbəti peşə hazırlığı kursu təşkil edilib.

    Bu barədə "Report"a Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib.

    Humanitar minatəmizləmə əməliyyatlarında iştirakı nəzərdə tutulan yeni müdavimlər üçün ANAMA tərəfindən "Humanitar Minatəmizləmə" və "Döyüş sahəsinin təmizlənməsi" təlimləri keçirilib.

    Keçirilən nəzəri və praktiki təlimlərin əsas məqsədi təlimlərə cəlb edilmiş müdavimlərə humanitar minatəmizləmə və döyüş sahəsinin təmizlənməsi üzrə bilik və bacarıqların öyrədilməsidir.

    Qeyd edilmiş təlimlərlə birgə Dövlət Məşğulluq Agentliyi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində müdavimlərə "Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi" mövzusu üzrə hazırlıq kursları da təşkil edilib. Kursa 48 müdavim cəlb edilib.

    Müdavimlərlə texniki standartlar və təhlükəsizlik, ilkin yardımın əsasları, zərərçəkmişin təxliyəsi, təhlükənin idarə olunması, texniki təhlükəsizlik qaydaları kimi biliklər paylaşılıb.

    Bununla da ANAMA ilə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin əməkdaşlığı çərçivəsində təşkil olunan kurslara cəlb edilən müdavimlərin sayı 243-ə çatıb.

    ANAMA Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi müdavim

