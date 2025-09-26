İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü

    Ağdam Sənaye Parkında əməyin təşkili prosesinə baxış olub

    Sosial müdafiə
    • 26 sentyabr, 2025
    • 16:44
    Ağdam Sənaye Parkında əməyin təşkili prosesinə baxış olub

    Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti Ağdam Sənaye Parkında fəaliyyət göstərən ayaqqabı istehsalı fabrikində və elektrik avadanlıqları müəssisəsində əməyin təşkili və istehsal prosesinə baxış keçirib.

    "Report"un Ağdama ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, baxışda Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA), Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası (AHİK), Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin nümayəndələri də (KOBİA) də iştirak ediblər.

    Tədbir zamanı media təmsilçilərinə əməyin mühafizəsi, iş yerlərinin attestasiyası, işçilərin sağlam və təhlükəsiz şəraitdə çalışması istiqamətində görülən işlərlə bağlı geniş məlumat verilib.

    İştirakçılar həmin müəssisələrdə sağlam iş mühitinin yaradılması ilə bağlı həyata keçirilən qabaqlayıcı tədbirlərlə yerində tanış olublar.

    Ağdam əməyin təşkili Dövlət Əmək Müfəttişliyi KOBİA

    Son xəbərlər

    17:46
    Foto

    Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi Cənub-Şərqi Asiyanın ən böyük məscidində anılıb

    Xarici siyasət
    17:45

    Netanyahu İrana qarşı sanksiyaların dərhal bərpa olunmasına çağırıb

    Digər ölkələr
    17:43

    ADB Hövsan stansiyasının modernizasiyasına özəl sektorun cəlb olunmasını tövsiyə edir

    İnfrastruktur
    17:43

    BMT tribunasında Zəfər çıxışı - Azərbaycanın dünya siyasətində artan rolunun təsdiqi - ŞƏRH

    Analitika
    17:42
    Foto

    Mingəçevir Dövlət Universitetində Anım Gününə həsr olunmuş ədəbi-bədii tədbir keçirilib

    Biznes
    17:41

    Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Qazaxıstan ilə qarşılaşacaq

    Futbol
    17:39

    Azərbaycan millisinin məşqçisi: "Yarımfinalda rəqiblərimiz güclü idi"

    Fərdi
    17:36

    Netanyahunu BMT Baş Assambleyasının sessiyasında fitə basıblar

    Digər ölkələr
    17:35
    Foto

    Litvanın Bakıdakı səfirliyində Avropa Dilləri Günü qeyd edilib

    Mədəniyyət
    Bütün Xəbər Lenti