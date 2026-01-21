İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Naxçıvanda sənaye istehsalı 7 %-dən çox artıb

    Sənaye
    • 21 yanvar, 2026
    • 15:30
    Naxçıvanda sənaye istehsalı 7 %-dən çox artıb

    2025-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında 474,2 milyon manat dəyərində sənaye məhsulu istehsal olunub.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.

    Məlumata görə, bu, 2024-cü illə müqayisədə 7,2 % çoxdur.

    Xatırladaq ki, ötən il ölkədəki sənaye müəssisələri və bu sahədə fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarlar 63,1 milyard manatlıq və yaxud 2024-cü ilə nisbətən 1 % az sənaye məhsulu istehsal edib.

    Son 1 ildə neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 2 % azalıb, qeyri neft-qaz sektorunda isə 5,5 % artıb.

    Naxçıvan sənaye istehsalı

    Son xəbərlər

    15:54

    Naxçıvanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi dəyəri cüzi artıb

    Maliyyə
    15:54

    Bu gün Davosda Ukrayna və ABŞ nümayəndə heyətlərinin görüşü keçiriləcək

    Region
    15:53

    Nazirlər Kabinetinin aktlarının rəsmi dərc edilməsi Qaydası barədə Qərarda dəyişiklik edilib

    Daxili siyasət
    15:50

    IEA: Azərbaycan dekabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 90 min barel geri qalıb

    Energetika
    15:50
    Foto
    Video

    Dərnəgüldəki obyektdə baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB-9

    Hadisə
    15:49

    Naxçıvanda yük və sərnişin daşınması artıb

    İnfrastruktur
    15:47

    İcbari tibbi sığorta üzrə Xidmətlər Zərfində dəyişiklik edilib

    Sağlamlıq
    15:46

    İngiltərə klubu "Roma"dakı futbolçusunu geri qaytarıb

    Futbol
    15:45

    Naxçıvanda orta aylıq əməkhaqqı 5 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti