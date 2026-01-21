Naxçıvanda sənaye istehsalı 7 %-dən çox artıb
Sənaye
- 21 yanvar, 2026
- 15:30
2025-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında 474,2 milyon manat dəyərində sənaye məhsulu istehsal olunub.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.
Məlumata görə, bu, 2024-cü illə müqayisədə 7,2 % çoxdur.
Xatırladaq ki, ötən il ölkədəki sənaye müəssisələri və bu sahədə fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarlar 63,1 milyard manatlıq və yaxud 2024-cü ilə nisbətən 1 % az sənaye məhsulu istehsal edib.
Son 1 ildə neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 2 % azalıb, qeyri neft-qaz sektorunda isə 5,5 % artıb.
Son xəbərlər
15:54
Naxçıvanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi dəyəri cüzi artıbMaliyyə
15:54
Bu gün Davosda Ukrayna və ABŞ nümayəndə heyətlərinin görüşü keçiriləcəkRegion
15:53
Nazirlər Kabinetinin aktlarının rəsmi dərc edilməsi Qaydası barədə Qərarda dəyişiklik edilibDaxili siyasət
15:50
IEA: Azərbaycan dekabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 90 min barel geri qalıbEnergetika
15:50
Foto
Video
Dərnəgüldəki obyektdə baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB-9Hadisə
15:49
Naxçıvanda yük və sərnişin daşınması artıbİnfrastruktur
15:47
İcbari tibbi sığorta üzrə Xidmətlər Zərfində dəyişiklik edilibSağlamlıq
15:46
İngiltərə klubu "Roma"dakı futbolçusunu geri qaytarıbFutbol
15:45