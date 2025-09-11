İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    Sənaye
    • 11 sentyabr, 2025
    • 13:27
    Bu il Naxçıvanda sənaye istehsalı 19 %-dən çox artıb

    Bu ilin yanvar-avqust  aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında 343 milyon 6 min 900 manatlıq sənaye məhsulu istehsal olunub.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.

    Məlumata görə, bu, 2024-cü ilin müvafiq dövründəki göstəricidən 19,1 % çoxdur.

    Sənaye məhsulunun 281 milyon 174 min 400 manatı və ya 82 %-i malların, 61 milyon 832 min 500 manatı və ya 18 %-i isə xidmətlərin payına düşüb.

    Sənaye məhsulunun 0,1 %-i mədənçıxarma, 76,6 %-i emal, 20,4 %-i elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı, 2,9 %-i isə su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorlarında istehsal olunub.

