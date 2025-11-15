İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Azərbaycanda şüşə istehsalı cüzi artıb

    Sənaye
    15 noyabr, 2025
    14:25
    Azərbaycanda şüşə istehsalı cüzi artıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda 8 milyon 441 min kvadratmetr tikinti şüşəsi istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 0,2 % çoxdur.

    Bu il noyabr ayının 1-nə, Azərbaycanda 1 milyon 604 min kvadratmetr hazır məhsul ehtiyatı olub.

    2024-cü ildə Azərbaycanda 10 milyon kvadratmetr tikinti şüşəsi istehsal edilib ki, bu da 2023-cü illə müqayisədə 14,3 % çoxdur.

