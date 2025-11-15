Azərbaycanda şüşə istehsalı cüzi artıb
Sənaye
- 15 noyabr, 2025
- 14:25
Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda 8 milyon 441 min kvadratmetr tikinti şüşəsi istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 0,2 % çoxdur.
Bu il noyabr ayının 1-nə, Azərbaycanda 1 milyon 604 min kvadratmetr hazır məhsul ehtiyatı olub.
2024-cü ildə Azərbaycanda 10 milyon kvadratmetr tikinti şüşəsi istehsal edilib ki, bu da 2023-cü illə müqayisədə 14,3 % çoxdur.
