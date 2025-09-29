İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Sənaye
    • 29 sentyabr, 2025
    • 12:16
    Azərbaycan pambıq parça istehsalını 18 % artırıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda 20 milyon 107 min kvadratmetr pambıq parça istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 17,9 % çoxdur.

    Sentyabrın 1-nə ölkədə 192,7 min kvadratmetr hazır məhsul ehtiyatı olub.

    2024-cü ildə Azərbaycanda 30 milyon 706 min kvadratmetr pambıq parça istehsal edilib ki, bu da 2023-cü illə müqayisədə 7,2 % çoxdur.

