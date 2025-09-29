Azərbaycan pambıq parça istehsalını 18 % artırıb
Sənaye
- 29 sentyabr, 2025
- 12:16
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda 20 milyon 107 min kvadratmetr pambıq parça istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 17,9 % çoxdur.
Sentyabrın 1-nə ölkədə 192,7 min kvadratmetr hazır məhsul ehtiyatı olub.
2024-cü ildə Azərbaycanda 30 milyon 706 min kvadratmetr pambıq parça istehsal edilib ki, bu da 2023-cü illə müqayisədə 7,2 % çoxdur.
Son xəbərlər
13:01
"Ernst & Young": Dünya artıq iqlim dəyişikliyinin təsirləri ilə üzləşirDigər
13:00
Məhkəmə Saakaşvili ilə bağlı qərar verib, 9 milyon lari dövlətə ödənməlidirRegion
13:00
Rafiq Məmmədhəsənov "Əmək" ordeni ilə təltif edilibDaxili siyasət
12:58
Gəncədə MDB ölkələrinin Bədən Tərbiyəsi və İdman Şurasının iclası keçirilibFərdi
12:55
Baş nazir gələn ilin büdcə layihələri ilə bağlı qərar imzalayıbDaxili siyasət
12:55
İspaniya ABŞ-nin İsrailə silah daşıyan gəmilərinə qadağa tətbiq edibDigər ölkələr
12:54
"Sabah" Futbol Akademiyasında yeni təyinat olubFutbol
12:53
Gəncə terrorunda xəsarət alan Bəxtiyar Heydərli: Prezidentimizi görəndə çox həyəcanlandımDaxili siyasət
12:50