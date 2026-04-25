Azərbaycan martda əhəng daşı istehsalını 63 % artırıb
Sənaye
- 25 aprel, 2026
- 10:32
Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanda 127,3 min ton inşaat üçün əhəng daşı istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 61,3 % çoxdur.
Təkcə martda isə ölkədə 32,6 min ton inşaat üçün əhəng daşı istehsal edilib. Bu isə bir il əvvəlki göstəricidən 63 % çoxdur.
2025-ci ildə Azərbaycanda 309 min ton inşaat üçün əhəng daşı istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 59 % azdır.
Son xəbərlər
