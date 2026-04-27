    Taekvondo üzrə yeniyetmələr arasında Azərbaycan birinciliyi keçiriləcək

    Aprelin 28-30-da taekvondo üzrə yeniyetmələr arasında ölkə birinciliyi keçiriləcək.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Taekvondo Federasiyasından məlumat verilib.

    Yarış Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İdman-Sağlamlıq Klubunda baş tutacaq.

    Üç gün davam edəcək turnirdə paytaxt və müxtəlif bölgələrdən 70 klub və idman cəmiyyətini təmsil edən ümumilikdə 554 idmançı mübarizə aparacaq.

    Birinciliyə 2012, 2013 və 2014-cü il təvəllüdlü idmançılar qatılacaqlar.

    Oğlanlar 33 kq, 37 kq, 41 kq, 45 kq, 49 kq, 53 kq, 57 kq, 61 kq, 65 kq, +65 kq, qızlar 29 kq, 33 kq, 37 kq, 41 kq, 44 kq, 47 kq, 51 kq, 55 kq, 59 kq, +59 kq çəki dərəcələrində çıxış edəcəklər.

    Taekvondo üzrə Azərbaycan birinciliyi Azərbaycan Taekvondo Federasiyası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İdman-Sağlamlıq Klubu (FHN İSK)

    Son xəbərlər

    09:47

    Rusiya Odessaya zərbə endirib, 13-ə yaxın şəxs xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    09:41

    Taekvondo üzrə yeniyetmələr arasında Azərbaycan birinciliyi keçiriləcək

    Fərdi
    09:25

    Azərbaycan boks millisi Dünya Kubokunda komanda hesabında ikinci yeri tutub

    Fərdi
    09:23

    Kür çayının aşağı axınına suyun buraxılması qərara alınıb

    İnfrastruktur
    09:22

    Andrey Babiş Azərbaycanda Çexiyaya təbii qaz tədarükünü müzakirə edəcək

    Xarici siyasət
    09:21

    Ağstafada 16 yaşlı oğlanı elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    09:18

    FHN: Ötən həftə 136 yanğına çıxış olub, 9 meyit aşkarlanıb

    Hadisə
    09:16

    Yasamalda 16 yaşlı yeniyetməni avtomobil vuraraq öldürüb

    Hadisə
    09:16

    Sərsəng su anbarında "Prezident Kuboku 2026" beynəlxalq reqatası başlayır

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti