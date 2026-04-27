Taekvondo üzrə yeniyetmələr arasında Azərbaycan birinciliyi keçiriləcək
Fərdi
- 27 aprel, 2026
- 09:41
Aprelin 28-30-da taekvondo üzrə yeniyetmələr arasında ölkə birinciliyi keçiriləcək.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Taekvondo Federasiyasından məlumat verilib.
Yarış Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İdman-Sağlamlıq Klubunda baş tutacaq.
Üç gün davam edəcək turnirdə paytaxt və müxtəlif bölgələrdən 70 klub və idman cəmiyyətini təmsil edən ümumilikdə 554 idmançı mübarizə aparacaq.
Birinciliyə 2012, 2013 və 2014-cü il təvəllüdlü idmançılar qatılacaqlar.
Oğlanlar 33 kq, 37 kq, 41 kq, 45 kq, 49 kq, 53 kq, 57 kq, 61 kq, 65 kq, +65 kq, qızlar 29 kq, 33 kq, 37 kq, 41 kq, 44 kq, 47 kq, 51 kq, 55 kq, 59 kq, +59 kq çəki dərəcələrində çıxış edəcəklər.
09:47
Rusiya Odessaya zərbə endirib, 13-ə yaxın şəxs xəsarət alıbDigər ölkələr
09:41
Taekvondo üzrə yeniyetmələr arasında Azərbaycan birinciliyi keçiriləcəkFərdi
09:25
Azərbaycan boks millisi Dünya Kubokunda komanda hesabında ikinci yeri tutubFərdi
09:23
Kür çayının aşağı axınına suyun buraxılması qərara alınıbİnfrastruktur
09:22
Andrey Babiş Azərbaycanda Çexiyaya təbii qaz tədarükünü müzakirə edəcəkXarici siyasət
09:21
Ağstafada 16 yaşlı oğlanı elektrik cərəyanı vuraraq öldürübHadisə
09:18
FHN: Ötən həftə 136 yanğına çıxış olub, 9 meyit aşkarlanıbHadisə
09:16
Yasamalda 16 yaşlı yeniyetməni avtomobil vuraraq öldürübHadisə
09:16