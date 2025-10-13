İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Zamirə Ədilova: Qrip əleyhinə vaksinasiyada yaşlılar arasında aktivlik yüksək olub

    Sağlamlıq
    • 13 oktyabr, 2025
    • 14:17
    Zamirə Ədilova: Qrip əleyhinə vaksinasiyada yaşlılar arasında aktivlik yüksək olub

    Bu il qrip əleyhinə vaksinasiya prosesində yaşlılar arasında aktivlik yüksək olub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in İctimaiyyətlə əlaqələr və kommunikasiya departamentinin rəhbəri Zamirə Ədilova peyvəndləmə ilə bağlı 1 nömrəli şəhər poliklinikasında keçirilən "Açıq Qapı" Günündə jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, əhali qrip əleyhinə peyvəndləmədə aktivlik nümayiş etdirir:

    "Xüsusilə də yaşlılar arasında maraq artıb. Misal olaraq, 60-65 yaş arası insanların müraciəti üstünlük təşkil edir. Ümumilikdə vətəndaşların peyvəndləməsində maraqlıyıq. Hər il olduğu kimi bu il də tibb müəssisələrində peyvəndləmə üçün bütün təchizat sistemi hazır vəziyyətə gətirilib".

    TƏBİB rəsmisi xatırladıb ki, 2024-cü ilin sentyabr ayından 2025-ci ilin yanvar ayına qədər ümumilikdə 34 min 148 nəfər qrip əleyhinə peyvənd olunub:

    "Onlardan 4 min 431 nəfəri 0–17 yaş, 29 min 717 nəfəri isə 18 yaşdan yuxarı vətəndaşlardır".

    TƏBİB Zamirə Ədilova qrip vaksin

    Son xəbərlər

    14:46

    Azərbaycan olimpiyaçılarının yararsız hala düşən medallarının dəyişdiriləcəyi tarix bəlli olub

    Fərdi
    14:46

    Netanyahu: Tramp ABŞ-nin indiyə qədər olan bütün prezidentləri arasında İsrailin ən yaxın dostudur

    Digər ölkələr
    14:46

    Azərbaycanlı rejissorun Xəzərdəki ekoloji problemlərlə bağlı filmi İtaliyada mükafata layiq görülüb

    İncəsənət
    14:43

    Azərbaycanlı pilot: "Dünya çempionatı mənim üçün çox gərgin keçdi"

    Fərdi
    14:37

    Gürcüstanın üç vətəndaşı terror təşkilatına qoşulmaqda ittiham olunaraq həbs edilib

    Region
    14:35

    İsrail 2026-cı ildə Trampın Nobel mükafatına namizədliyini dəstəkləməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    14:35

    Slovakiyada iki qatarın toqquşması nəticəsində təxminən 100 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    14:31

    İlham Əliyev Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirak edir

    Xarici siyasət
    14:28

    Sahibə Qafarova: Zəngəzur dəhlizi regionda əməkdaşlığa və tərəqqiyə xidmət edəcək

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti