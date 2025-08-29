    İlham Əliyev futbol təhsil Türkiyə

    Virus infeksiyalarına qarşı universal dərman preparatı yaradılıb

    Sağlamlıq
    • 29 avqust, 2025
    • 06:28
    Virus infeksiyalarına qarşı universal dərman preparatı yaradılıb

    Alimlər eyni anda bir neçə virusa, o cümlədən koronavirusuna qarşı qoruma təmin edən eksperimental "mRNA" dərman vasitəsi hazırlayıblar.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Science" elmi jurnalında məqalə dərc olunub.

    Tədqiqatın əsasında nadir "ISG15" adlı zülal çatışmazlığı olan insanlara dair müşahidələr dayanır. Belə şəxslərdə antiviral genlərin yüngül, lakin daimi aktivliyi müşahidə olunur və bu onların hüceyrələrinin infeksiyalara qarşı daha effektiv mübarizə aparmasına imkan verir. Bu fenomeni əsas götürən alimlər eyni cür "universal müdafiə" təmin edən 10 əsas "ISG" genini müəyyən ediblər.

    Yoxlama üçün bu genlər "mRNA" texnologiyası vasitəsilə lipid nanozərrəciklərinə yerləşdirilərək heyvanlara yeridilib. Təcrübələr göstərib ki, bu müalicə metodu Zika, vezikulyar stomatit, qrip və SARS-CoV-2 viruslarına qarşı hüceyrələrin davamlılığını əhəmiyyətli dərəcədə artırır. 

    Tədqiqatçılar bildirirlər ki, maksimal effektivlik yalnız bütün 10 gen bir yerdə yeridildikdə əldə olunur. "mRNA" preparatlarının çatdırılmasında müəyyən texniki məhdudiyyətlər olsa da, bu tədqiqat müxtəlif infeksiyalara qarşı profilaktikada istifadə oluna biləcək universal antiviral vasitələrin yaradılmasına yol aça bilər.

    #Dərman   #Preparat   #universal   #Science  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Создан универсальный препарат против вирусных инфекций

    Son xəbərlər

    10:09

    III MDB Oyunlarına hazırlıqla əlaqədar yanğın təhlükəsizliyi müzakirə olunub

    Hadisə
    10:04

    "Milan" "Roma"nın hücumçusunun transferi ilə bağlı danışıqlara başlayıb

    Futbol
    09:58

    "Karvan-Yevlax"ın futbolçusu milliyə dəvət alıb

    Futbol
    09:56

    Kolleclərin boş qalan plan yerləri üzrə ixtisas seçimi başlayıb

    Elm və təhsil
    09:56
    Foto

    Bakının Məmməd Rahim küçəsində təmir işlərinə başlanılıb

    İnfrastruktur
    09:52
    Foto

    FHN Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi hissəsində təlim keçirib

    Hadisə
    09:48

    Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

    Energetika
    09:46

    İctimai Televiziya 20 yaşını qeyd edir

    Media
    09:44
    Foto

    Azərbaycan Uqanda ilə aqrar sahədə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti